“التجارة” تضبط متجرًا إلكترونيًا ضلّل المستهلكين بادّعاءات كاذبة

البلاد (جدة)

ضبطت وزارة التجارة متجرًا إلكترونيًا لبيع العطور والعود ضلل المستهلكين بإعلان إلكتروني يحمل ادعاءات كاذبة ومضللة، في مخالفة صريحة لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وذكرت الوزارة أنها رصدت المخالفة بعد قيام المتجر عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن تقديم هدية لكل مستهلك عند الشراء تضمنت عبارة “مفاجأة الموسم.. الجميع بيأخذ آيفون”، وتبين عدم التزامه بمضمون الإعلان، حيث تم تسليم المستهلكين أجهزة مختلفة بدلاً عن الأجهزة المعلن عنها.

وأكدت الوزارة استدعاء القائمين على المتجر، والإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات النظامية لمخالفة أحكام المادة “الحادية عشرة” من نظام التجارة الإلكترونية التي نصت على: “يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني، عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله”.

وأكدت أنها ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية للمتاجر الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتُصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.