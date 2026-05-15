الإصابات تؤرق جيسوس قبل نهائي أبطال آسيا 2 أمام غامبا

تلقى البرتغالي جيسوس المدير الفني لفريق النصر ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام غامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعدما بات عدد من نجوم الفريق مهددين بالغياب عن المباراة بسبب الإصابة. ووفقًا لتقرير طبي، فإن الجهاز الفني والطبي في النصر يترقب خلال الساعات المقبلة تحديد الموقف النهائي للاعبين من حيث إمكانية المشاركة أو استمرار الغياب، وذلك قبل المواجهة المنتظرة التي ستُقام مساء السبت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. 5 لاعبين يأتي على رأس اللاعبين المهددين بالغياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والفرنسي كينجسلي كومان، إلى جانب الثلاثي عبد الإله العمري وعبد الله الخيبري ونواف العقيدي، بالإضافة إلى البرازيلي أنجيلو جابرييل. وتثير هذه الغيابات المحتملة قلق جماهير النصر، خاصة في ظل أهمية المباراة وسعي الفريق للتتويج باللقب القاري، حيث يعوّل الجهاز الفني على جاهزية عناصره الأساسية لحسم المواجهة أمام الفريق الياباني.