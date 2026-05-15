الأرصاد: رياح نشطة على 5 مناطق

صحيفة البلاد      29 / ذو القعدة / 1447 هـ      15 مايو 2026

البلاد (جدة)

توقّع المركز الوطني للأرصاد تأثر تبوك والجوف والحدود الشمالية اليوم (الجمعة) برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مع امتداد تأثيراتها إلى أجزاء من حائل والمدينة المنورة خاصة الشمالية منها.

وأشار المركز إلى استمرار فرص تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

