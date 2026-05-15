إنجاز سعودي لافت في جوائز آيسف 2026

البلاد (الرياض)

حصدت خمس طالبات سعوديات جوائز خاصة مقدمة من أرامكو السعودية خلال حفل توزيع الجوائز الخاصة في معرض آيسف 2026، وذلك تقديرًا لتميز مشاريعهن العلمية وقدرتهن على الابتكار في مجالات بحثية متنوعة.

وفازت كل من نور فيصل العطوي، والجوهرة بن زرعة، وشيماء الكتاتني، ولانا أبو طالب، وجنا الدوسري بجوائز أرامكو الخاصة، في إنجاز يعكس حضور الطالبات اللافت في المنافسات العلمية الدولية، ويؤكد مستوى التأهيل الذي يحظى به الموهوبون والموهوبات في المملكة.

كما حققت ثلاث طالبات سعوديات تميزًا لافتًا في معرض آيسف 2026 بحصولهن على جوائز خاصة مقدمة من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وذلك تقديرًا لإبداعهن في مشاريع علمية شاركن بها ضمن المنافسات الدولية.

وفازت كل من فاطمة المقرن، ولين النابلسي، وجنى هرساني بالجوائز الخاصة، في إنجاز يعكس مستوى التأهيل العلمي والبحثي الذي تحرص “موهبة” على تقديمه للطلاب والطالبات الموهوبين، ويؤكد حضور المملكة المتنامي في المحافل العلمية العالمية.

وحصلت كل من لانا العقاد ولانا أبو طالب على جوائز خاصة مقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فيما نال الطالب تميم إبراهيم جائزة خاصة مقدمة من جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا.

يأتي هذا التميز ضمن مشاركة وطنية واسعة في آيسف، تعكس دعم المملكة للبحث العلمي والابتكار، وتمكين الشباب من المنافسة عالميًا في مجالات العلوم والهندسة.