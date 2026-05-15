أنشيلوتي مستمر مع المنتخب البرازيلي حتى مونديال 2030

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن تمديد عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليستمر مديرًا فنيًا لمنتخب البرازيل حتى نهائيات كأس العالم 2030، في خطوة تعكس تمسك الاتحاد بالمشروع الفني، الذي يقوده المدرب المخضرم منذ توليه المهمة في مايو 2025.

وأوضح الاتحاد البرازيلي، في بيان رسمي، أن قرار التجديد جاء بعد حالة الاستقرار الفني التي شهدها المنتخب خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الثقة الكبيرة التي حظي بها أنشيلوتي داخل أروقة الكرة البرازيلية وبين الجماهير.

وأعرب أنشيلوتي عن سعادته باستمرار تجربته مع “السيليساو”، مؤكدًا أن قيادة المنتخب البرازيلي تمثل تحديًا كبيرًا ومسؤولية استثنائية بالنسبة له.

وقال المدرب الإيطالي عقب إعلان التمديد: “منذ وصولي إلى البرازيل أدركت مدى أهمية كرة القدم بالنسبة لهذا الشعب. عملنا خلال الفترة الماضية لإعادة المنتخب إلى مكانته الطبيعية بين كبار العالم، لكن طموحاتنا لا تزال أكبر. نسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات ومواصلة التطور حتى كأس العالم 2030”.

كما وجّه أنشيلوتي الشكر إلى الاتحاد البرازيلي والجماهير، مضيفًا: “أشكر الاتحاد على ثقته الكبيرة، كما أقدر كثيرًا دعم الجماهير البرازيلية والاستقبال الرائع الذي حظيت به منذ اليوم الأول”.