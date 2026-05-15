أم القرى” تُطلق هويتها البصرية الجديدة بالتزامن مع إصدار اليوم الجمعة

أطلقت “أم القرى”؛ الجريدة الرسمية للمملكة، هويتها البصرية الجديدة، بالتزامن مع صدور عددها اليوم الجمعة 28 ذي القعدة 1447هـ، ضمن مسار تطوير تشهده الجريدة يهدف إلى الموازنة بين إرثها التاريخي بصفتها أول جريدة في المملكة، وبين متطلبات التحول الرقمي وفق رؤية 2030.
ويأتي إطلاق الهوية الجديدة ليعكس رمزية الجريدة التي واكبت مسيرة التأسيس والبناء منذ عام 1343هـ/1924م، إذ رُوعي في التصميم المطور الحفاظ على الخط العربي الأصيل لشعارها التاريخي، مع تطوير العناصر البصرية المرتبطة به بما يعزز وضوحه وقابليته للاستخدام في المنصات الرقمية ووسائل النشر الحديثة.
وشملت الهوية الجديدة اعتماد نظام بصري موحد للتطبيقات التحريرية والرقمية، بما يسهم في تعزيز حضور الجريدة الرسمية وتطوير تجربة الوصول إلى محتواها في مختلف المنصات.
وجرى تطوير الهوية البصرية الجديدة بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، ضمن أعمال تطوير تستهدف تحديث أدوات الجريدة وتعزيز حضورها المؤسسي بما ينسجم مع مكانتها التاريخية.
وتعود بدايات جريدة أم القرى إلى عام 1343هـ، حين أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه-، وصدر عددها الأول في 15 جمادى الأولى 1343هـ الموافق 12 ديسمبر 1924م، وضُمّت الجريدة إلى وكالة الأنباء السعودية بموجب أمر سامٍ كريم، لتنظيم أعمال النشر الرسمي في المملكة.