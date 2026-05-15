أخضر تحت 17 يخسر من الصين.. ويودع كأس آسيا

ودع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا منافسات كأس آسيا بعد الخسارة أمام نظيره الصيني مساء اليوم، الجمعة، بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت على الملعب الرديف (A) بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
سجل هدف الأخضر الوحيد في المباراة فيصل علاء في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا تأهل متصدرًا المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات طاجيكستان، تايلاند، ميانمار، وتأهل إلى مونديال الناشئين في قطر.
