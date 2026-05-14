46 ابتكاراً سعودياً يشق طريقه نحو السوق

احتفلت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، في حاضنة ومسرعة الابتكار “الكراج”، بتخريج 46 شركة ناشئة في التقنيات العميقة ضمن الدفعة الثانية من برنامج (KVP)، بدعم من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وبمشاركة خمس جهات بحثية وأكاديمية وبإجمالي دعم بلغ 6.9 ملايين ريال.

وشهد الحفل، الذي حضره رئيس كاكست د.منير الدسوقي، إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج لتعزيز تحويل الابتكارات الجامعية إلى شركات قابلة للنمو والاستثمار.

كما أعلنت كاكست شراكة مع صندوق كحيلان لإعداد 15 شركة ناشئة لمرحلة الاستثمار الجريء، وقيادة جولة استثمارية لإحدى الشركات، إضافة إلى برنامج تدريبي متخصص لخمس شركات.

وأكد د.خالد الدكان أن البرنامج يمثل منصة وطنية لتحويل الأبحاث المتقدمة إلى مشاريع اقتصادية واعدة، وتعزيز مواءمة الابتكار مع احتياجات السوق، بما يدعم مكانة المملكة في مجال التقنيات العميقة.