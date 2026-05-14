3 ملايين مستفيد من مبادرات هدية في موسم الحج

البلاد (جدة)

أعادت جمعية هدية الحاج والمعتمر إطلاق منظومة موسعة من البرامج والمبادرات الميدانية استعدادًا لموسم حج 1447هـ، مستهدفة خدمة أكثر من 3 ملايين حاج ومعتمر وزائر. وتمتد عملياتها هذا العام عبر نطاق واسع يشمل المشاعر المقدسة، والحرمين الشريفين، ومطاري جدة والمدينة، وصالات الحجاج، والمنافذ البرية، وميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى مداخل مكة والمدينة ومساكن ضيوف الرحمن. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حاتم المرزوقي أن الجمعية سخّرت كوادرها وإمكاناتها التشغيلية والتطوعية لضمان تقديم خدمات نوعية تثري تجربة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن خطط هذا الموسم تعتمد على مشاريع مبتكرة وبرامج توعوية وإثرائية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وأشار إلى أن هذا الجهد يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع خدمة الحجاج والمعتمرين من القيادة الرشيدة. وبيّن المرزوقي أن القطاع غير الربحي أصبح شريكًا فاعلًا في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، عبر مبادرات احترافية ومنصات تشغيلية متقدمة تسهم في تحسين رحلة الحاج والمعتمر وتعكس الصورة الحضارية للمملكة وريادتها في خدمة الحرمين الشريفين. وتواصل الجمعية تنفيذ مبادراتها الميدانية عبر منظومة تشغيلية حديثة تهدف إلى تيسير رحلة الحاج والمعتمر والزائر، وتوفير بيئة مفعمة بالطمأنينة والسكينة خلال أداء المناسك.