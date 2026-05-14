يايسله: هدفنا إنهاء الموسم بأفضل صورة وجمهورنا استثنائي

أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، أن فريقه يتطلع لتقديم أداء قوي أمام الخلود في الجولة الـ33 من منافسات دوري روشن السعودي، من أجل منح الجماهير نهاية تليق بالموسم الطويل الذي قدمه الفريق.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، شدد المدرب الألماني على أهمية إنهاء مشوار الفريق على ملعبه بصورة إيجابية، مؤكدًا تقديره الكبير لدعم الجماهير طوال الموسم.
وقال يايسله: “أمامنا فرصة مهمة لإنهاء الموسم بشكل إيجابي، ونرغب في أن تكون آخر مباراة لنا على أرضنا بمثابة احتفال خاص مع جماهيرنا الوفية التي وقفت بجانبنا طوال الموسم”.
وفي رده على التساؤلات المتعلقة بخطط الموسم المقبل وإمكانية منح الفرصة للعناصر الشابة، فضّل يايسله عدم الخوض في تفاصيل المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأولوية حاليًا تبقى لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.
وأوضح: “لدينا تصورات وخطط واضحة للموسم المقبل، لكن تركيزنا الآن منصب بالكامل على مواجهة الخلود، وسيأتي الحديث عن المستقبل في الوقت المناسب بعد نهاية الموسم”.
وأشار يايسله إلى أن جمهور الأهلي استثنائي بكل المقاييس، ودعمهم كان حاضرًا معنا طوال الموسم، ونعتبر هذه المباراة فرصتنا الأخيرة للعب أمامهم على أرضنا، ونتطلع لتحقيق الانتصار.
يدخل الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 75 نقطة، بعدما قدم مستويات مستقرة خلال الموسم، بينما يتواجد الخلود في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، ويأمل في تحسين موقعه قبل إسدال الستار على المنافسات.
يترقب جمهور الأهلي ما إذا كان الفريق سيتمكن من إنهاء موسمه على أرضه بانتصار جديد يمنح الجماهير ليلة ختامية تحمل الكثير من الرضا والتفاؤل قبل انطلاق الاستعدادات للموسم القادم.