وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وجامعة أم القرى توقّعان اتفاقية تعاون

وقعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وجامعة أم القرى اليوم، اتفاقية تعاون، بحضور رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، والمشرف على الأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، وذلك في مقر الجامعة بمكة المكرمة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها الوكيل المساعد لتقنية المعلومات والتحول الرقمي في الأحوال المدنية المهندس تركي بن عبدالله العييد، وعميد معهد البحوث والدراسات بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن نايف الشريف، إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الخدمات الاستشارية والتطويرية.
