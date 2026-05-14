وكالة الطاقة: حرب إيران تُحدث عجزًا بسوق النفط خلال 2026

توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن يشهد سوق النفط العالمي عجزًا خلال عام 2026، في ظل تراجع الإمدادات بوتيرة تفوق انخفاض الطلب نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب الإيرانية.
وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري عن سوق النفط، إن إمدادات النفط العالمية ستتراجع بنحو 3.9 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط فقدت بالفعل أكثر من مليار برميل من الإمدادات النفطية بسبب تداعيات الحرب.
وأوضحت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سيتعرض أيضًا لضغوط خلال الفترة المقبلة، متوقعة انخفاضه بنحو 420 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري، بفعل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وأضافت أن القفزات السعرية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى تقويض الاستهلاك العالمي للطاقة، ما يزيد من الضغوط على الاقتصادات المستوردة للنفط.
