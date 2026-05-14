وزير الخارجية ووزير خارجية الجمهورية الهيلينية يترأسان اجتماع اللجنة السياسية بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ونظيره وزير خارجية الجمهورية الهيلينية جيورجوس جيرابيتريسيس، في مدينة أثينا اليوم، الاجتماع الثاني للجنة السياسية المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وتسليط الضوء على التقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويحقق المصالح المشتركة.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور السياسي بينهما لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميّين والدوليين.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الهيلينية علي اليوسف، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومدير عام الإدارة العامة للمجالس واللجان المهندس فهد الحارثي.
