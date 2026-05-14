السبت.. نهائي آسيوي مشتعل يجمع النصر وغامبا أوساكا

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع النصر، وغامبا أوساكا الياباني، يوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية بين فريقين قدّما مستويات مميزة طوال مشوارهما القاري.
مواجهة تاريخية أولى
ويمثل النهائي أول مواجهة تجمع النصر وغامبا أوساكا في البطولة، كما تُعد هذه المرة الرابعة منذ عام 2004 التي يبلغ فيها فريقان المباراة النهائية خلال مشاركتهما الأولى في المسابقة، بعد نسخ 2009 و2010 و2022.
غامبا يتفوق هجوميًا
ويدخل الفريق الياباني النهائي بأرقام هجومية لافتة، بعدما تصدر قائمة أكثر الفرق تسديدًا على المرمى بـ74 تسديدة، كما أصبح الفريق الوحيد الذي تجاوز حاجز 200 محاولة هجومية هذا الموسم.
وبلغ مجموع محاولات غامبا 200 تسديدة، لينضم إلى قائمة محدودة من الفرق التي حققت هذا الرقم منذ بدء جمع الإحصائيات عام 2017.
النصر.. الأقوى تهديفيًا
في المقابل، فرض النصر نفسه كأقوى هجوم في البطولة، بعدما سجل 33 هدفًا، متفوقًا بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه.
ويُعد هذا الرقم من بين الأعلى في تاريخ البطولة، إذ لم يسبق أن سجل فريق أكثر من هذا العدد منذ نسخة سنترال كوست مارينرز الأسترالي في موسم 2023-2024.
كومان يتألق هجوميًا
وبرز الفرنسي كينغسلي كومان كأحد أبرز نجوم النصر خلال البطولة، بعدما سجل 6 أهداف، محققًا معدلًا تهديفيًا يفوق الأهداف المتوقعة بفارق +3.78، ليأتي ثانيًا بين أكثر اللاعبين فعالية هجومية.
صلابة دفاعية نصراوية
وعلى المستوى الدفاعي، حافظ النصر على نظافة شباكه في 7 مباريات من أصل 10، ليعادل ثاني أفضل رقم دفاعي في تاريخ البطولة.
كما تألق الحارس البرازيلي بينتو بخروجه بشباك نظيفة في 5 مباريات، معادلًا رقم حارس غامبا أوساكا الياباني ماساكي هيغاشيغوتشي.
تفوق ياباني في الاستحواذ والتمرير
وتميّز غامبا أوساكا بجودة الاستحواذ ودقة التمرير، بعدما سجل 220 سلسلة تمريرات ناجحة تضم 10 تمريرات أو أكثر، وهو الرقم الأعلى بين جميع الفرق المشاركة.
كما بلغت دقة تمريرات الفريق الياباني 86.7%، مقابل 88.8% للنصر، الذي يُعد الأكثر دقة في التمرير خلال البطولة.
حضور هجومي مستمر
وعلى مستوى التواجد داخل مناطق الخصم، تصدر غامبا أوساكا القائمة بمتوسط 36.2 لمسة داخل منطقة الجزاء في المباراة الواحدة، فيما جاء النصر رابعًا بمعدل 33 لمسة.
ويتصدر مهاجم غامبا عصام الجبالي قائمة أكثر اللاعبين لمسًا للكرة داخل منطقة الجزاء بـ62 لمسة، بينما يبرز السنغالي ساديو ماني كأكثر لاعبي النصر مساهمة هجومية.
أنجيلو يتصدر صناعة الفرص
كما واصل البرازيلي أنجيلو تألقه مع النصر، بعدما صنع 3 أهداف في نصف النهائي أمام الأهلي القطري، ليرفع رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة.
دكة بدلاء مؤثرة
ولعبت دكة البدلاء دورًا بارزًا في مشوار الفريقين نحو النهائي، حيث ساهم 9 لاعبين بدلاء من غامبا أوساكا في تسجيل أو صناعة أهداف، مقابل 6 لاعبين من النصر، ما يعكس العمق الفني الكبير لدى الطرفين قبل المواجهة الحاسمة.
