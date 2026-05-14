الإقتصاد

موجز

صحيفة البلاد 28 / ذو القعدة / 1447 هـ      14 مايو 2026

ملتقى سياحي

تنظم غرفة الطائف ملتقى بمشاركة عدد من المستثمرين ورواد السياحة والجهات ذات العلاقة؛ بهدف تعزيز الشراكات واستعراض الفرص الاستثمارية، ويتناول عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير القطاع السياحي، والممكنات والفرص المتاحة.

تحويلات للخارج

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس 2026، ارتفاعاً بنسبة 9% لتبلغ نحو 16.92 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 . فيما تراجعت تحويلات السعوديين للخارج إلى 5.17 مليار.

سوق الكربون

أعلنت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية عن تعاونٍ مع لينوفو، لتمكين العمليات الصناعية المستدامة، ضمن توسّع حضور لينوفو التصنيعي في المملكة العربية السعودية، وستضمن الشراكة دعم نموها من خلال نهجٍ لإدارة الانبعاثات.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

