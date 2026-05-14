مدينة الحجاج بالشقيق تستقبل 18 ألف حاج يوميًا

وسط مشهد إنساني يعكس عناية المملكة بضيوف الرحمن، استقبلت مدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق في منطقة الجوف جموع الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية، حيث تتكامل الجهود والخدمات لتوفير رحلة مريحة وآمنة منذ اللحظة الأولى لوصولهم.

وتجسّد المدينة نموذجًا متقدمًا في الجاهزية، إذ تنتظم فيها خدمات صحية وأمنية وتنظيمية وإرشادية على مدار الساعة، إلى جانب مرافق الضيافة والاستراحة، والدعم التطوعي والخدمات اللوجستية، التي تُسهم في تسريع إجراءات الدخول والمغادرة بانسيابية عالية.

وتعمل مختلف الجهات الحكومية، بالتعاون مع الفرق التطوعية، وفق خطط تشغيلية دقيقة، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية للحجاج، ومرافقتهم بخدمات متكاملة حتى انطلاقهم نحو المشاعر المقدسة.

ويأتي هذا الجهد امتدادًا لاهتمام حكومة المملكة بخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على تقديم تجربة حج ميسّرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسهيل أداء المناسك والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وفي شهادة تعبّر عن الرضا، أعرب الحاج العراقي أحمد العجيلي، في حديثه لـ”أخبار 24″، عن بالغ شكره للمملكة وبعثة الحج العراقية، مشيدًا بما لمسه من عناية كبيرة في الخدمات الصحية والسكنية والغذائية.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحجاج والمعتمرين سعد الشمري، أن المدينة تستوعب نحو 18 ألف حاج أو معتمر يوميًا، وتضم 3 قاعات استقبال مخصصة للضيافة، إضافة إلى 12 استراحة للنوم تتسع كل منها لنحو 168 حاجًا.

بدوره، أشار عضو مجلس الإدارة ناصر الشمري إلى أن المدينة تمتد على مساحة تتجاوز 113 ألف متر مربع، وتحتضن أكثر من 12 وحدة سكنية للحجاج القادمين عبر المنافذ الشمالية من العراق ودول الشام، حيث تُقدَّم لهم الخدمات الصحية والسكنية مجانًا، بمشاركة متكاملة من القطاعات الحكومية والأمنية والقطاع غير الربحي.