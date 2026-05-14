مدرب نيوم: الدوري أقرب للنصر

شدد الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق نيوم، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال، مشيرًا إلى قوة الزعيم على ملعبه.
وجاءت التصريحات قبل اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال جالتييه، خلال المؤتمر الصحفي: “الهلال فريق قوي جدًا، وحقق 12 انتصارًا من أصل 16 مباراة على أرضه هذا الموسم”.
وأضاف: “في مباراة الدور الأول قدمنا شوطًا أول جيدًا أمامهم، لكن الهلال كان الأفضل خلال الشوط الثاني”.
توقع بتتويج النصر
وكشف مدرب نيوم عن متابعته لديربي الرياض الأخير بين الهلال والنصر، مؤكدًا: “حضرت مباراة الهلال والنصر، وكان مستوى الفريقين مرتفعًا جدًا، لكنني لا أتوقع أن يحقق الهلال الدوري، وأعتقد أن النصر سيفوز على ضمك بسهولة ويحسم اللقب”.
وأشار جالتييه إلى أن فريقه سيدخل المواجهة أمام الهلال بأريحية: “حللت الهلال جيدًا من خلال متابعتي للمباراة الأخيرة، وسنخوض اللقاء بدون ضغوط، وأتمنى أن نظهر بصورة جيدة جماعيًا وفرديًا”.
وأضاف: “لعبنا أمام فرق المقدمة هذا الموسم ولم نحقق الفوز، وسنحاول كسب هذه المباراة”.
غموض حول إصابات الهلال
وتحدث المدرب الفرنسي عن حالة بعض لاعبي الهلال، قائلًا: “خلال المباراة الماضية خرج بنزيما ومالكوم وربما كان ذلك بسبب الإصابة، لذلك لا نعلم ما هي العناصر التي سنواجهها، لكننا سنستعد بشكل جيد”.
وأكد جالتييه غياب الجزائري سعيد بن رحمة لاعب فريقه عن اللقاء بسبب الإصابة: “للأسف سعيد بن رحمة لن يشارك بسبب الإصابة، رغم أنه قدم مستويات رائعة في مركز مختلف خلال المباريات الماضية”.
هدف نيوم في نهاية الموسم
وعن طموحات الفريق في المنافسة على مركز مؤهل للبطولة الخليجية، أوضح جالتييه: “سنقاتل من أجل إنهاء الموسم في المركز السابع، وهناك حديث عن إمكانية مشاركة صاحب المركز الثامن أيضًا، لذلك تركيزنا منصب على المباراتين المتبقيتين”.
كما أبدى مدرب نيوم سعادته بتواجد عدد من اللاعبين الفرنسيين في الدوري السعودي: “أنا سعيد برؤية سايمون بوايري، وكذلك كريم بنزيما الذي سبق أن دربته في ليون، وبشكل عام أنا سعيد بتواجد اللاعبين الفرنسيين في الدوري السعودي القوي”.
رسالة للاعبين السعوديين
وأشار المدرب خلال تصريحاته إلى حديثه مع بعض اللاعبين السعوديين داخل الفريق، من أجل تحفيزهم على الظهور بشكل قوي: “تحدثت مع ثلاثة لاعبين وطلبت منهم تقديم أفضل ما لديهم وتفادي الإصابات، من أجل إقناع مدرب المنتخب السعودي بالتواجد في قائمة كأس العالم المقبلة”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م