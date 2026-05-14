غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

واصلت إسرائيل تصعيدها العسكري في لبنان بشن سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في الجنوب ومحيط العاصمة بيروت، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ منتصف أبريل الماضي، في خطوة تعكس استمرار التوتر الميداني وتراجع فرص التهدئة بين الجانبين.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مركبة على الطريق الساحلي في منطقة الجية، الذي يربط بيروت بمدينة صيدا، كما أغار على مركبة أخرى في منطقة السعديات بمحافظة جبل لبنان. وتزامن ذلك مع تنفيذ غارات مكثفة على عدد من البلدات الجنوبية، من بينها عربصاليم وشقرا وبرعشيت والحلوسية، وسط تحليق متواصل للطائرات الحربية والاستطلاعية.

وسبق الهجمات الجوية إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي إلى سكان ست بلدات جنوبية، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه المناطق المفتوحة، متهماً حزب الله باستخدام تلك المناطق لأغراض عسكرية، ومعتبراً أن وجود المدنيين بالقرب من مواقعه يعرض حياتهم للخطر.

وفي تصعيد إضافي، أعلنت إسرائيل أنها أكملت ما وصفته بالسيطرة العملياتية على منطقة نهر الليطاني، مشيرة إلى تنفيذ أعمال هندسية تتيح مستقبلاً عبور القوات المدرعة والمشاة إلى عمق المنطقة الجنوبية.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في السادس عشر من أبريل، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية بوتيرة مرتفعة، بالتزامن مع هجمات صاروخية ومسيرات نفذها حزب الله باتجاه شمال إسرائيل. وبحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت المواجهات المستمرة منذ أوائل مارس عن مقتل ما لا يقل عن 2846 شخصاً وإصابة 8693 آخرين، فيما أكدت الحكومة اللبنانية، أن القوات الإسرائيلية تسيطر حالياً على 68 موقعاً داخل الجنوب.