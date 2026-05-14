طرح منافسات لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط بالرياض والشرقية

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الطاقة، اليوم (الخميس)، بدء مرحلة تأهيل المتقدمين لمنافسات إنشاء مشروعات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بالصهاريج وتملُّكها وتشغيلها، في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق هذه المنافسات يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، والارتقاء بجودة الخدمات فيه، والإسهام في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة في هذا المجال الحيوي، مُبيّنةً أن آخر موعد لاستقبال وثائق التأهيل هو 16 صفر 1448هـ، الموافق 30 يوليو 2026م.

ودعت الوزارة الجهات الراغبة في دخول المنافسات إلى التواصل معها، عبر البريد الإلكتروني: GNRFP-CNG@MOENERGY.GOV.SA، للحصول على كراسة التأهيل، في موعد أقصاه 3 محرم 1448هـ، الموافق 18 يونيو 2026م.

وتمثل هذه المنافسات امتدادًا للجهود المبذولة لتطوير وتوسعة خدمات القطاع، وتعزيزًا لاستخدام التقنية لتيسير الوصول إلى الغاز الطبيعي، الأمر الذي سيسهم بإذن الله في إزاحة الوقود السائل، ويدعم إحلال الغاز الطبيعي محله، في إطار رؤية “السعودية 2030″؛ بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من الموارد البترولية.