طرح تذاكر مواجهة السعودية والصين في ربع نهائي آسيا للناشئين

الرياضةطرح تذاكر مواجهة السعودية والصين في ربع نهائي آسيا للناشئين صحيفة البلادaccess_time28 / ذو القعدة / 1447 هـ 14 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي عن طرح تذاكر مواجهة الأخضر أمام منتخب الصين، ضِمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا للناشئين. ومن المقرر أن تُقام المواجهة المرتقبة مساء غد الجمعة عند الساعة 8:00 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. مواجهة بطموحات كبيرة ويدخل المنتخبان اللقاء بطموحات متشابهة، إذ سبق لكل منهما التتويج بلقب البطولة مرتين، ما يزيد من قوة وإثارة المواجهة المرتقبة بين الطرفين. ونجح المنتخب السعودي في تصدر المجموعة الأولى بعد مشوار شهد منافسة قوية، حيث أظهر شخصية مميزة خلال دور المجموعات، رغم تعادله المثير أمام منتخب طاجيكستان في الجولة الأخيرة. الصين تبحث عن استغلال الثغرات في المقابل، تأهل المنتخب الصيني إلى الدور ربع النهائي بعد أداء قوي في المجموعة الثانية، تفوق خلاله على منتخبَيْ قطر وإندونيسيا، ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية.