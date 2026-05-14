حصول 5 مطارات على الاعتماد الكربوني من مجلس المطارات الدولي ACI

حصلت 5 مطارات تابعة لتجمع مطارات الثاني على المستوى الثاني في الاعتماد الكربوني الصادر عن مجلس المطارات الدولي ACI، من بينها مطار الملك عبدالله الدولي بجازان، ومطار نجران الدولي، ومطار شرورة، ومطار وادي الدواسر، ومطار الوجه، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق أفضل ممارسات إدارة الكربون وتعزيز كفاءتها البيئية.
ويعد البرنامج نظامًا عالميًا معترفًا به يمنح شهادات اعتماد لإدارة الكربون، حيث يقيم بشكل مستقل جهود المطارات في إدارة وتقليل الانبعاثات عبر سبعة مستويات متدرجة، تعكس مدى تقدم كل مطار في رحلته نحو الحياد الكربوني، حيث يتعين للمطار الحاصل على المستوى الثاني تحديد أهداف خفض الانبعاثات، وإثبات تحقيق انخفاض فعلي في البصمة الكربونية.
يُذكر أن هذا التقييم ضمن التزام تجمع مطارات الثاني في تطبيق أفضل الممارسات البيئية العالمية، ودعمه لمسار التحول نحو استدامة بيئية شاملة تتماشى مع برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي (CAESP)، ومستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” لحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.
