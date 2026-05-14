البلاد (الرياض)

أصدر رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية المالية لمدة ثلاث سنوات، وذلك استنادًا إلى المادة الرابعة من تنظيم الأكاديمية الصادر بقرار مجلس الوزراء. ضمّ التشكيل الجديد: محمد بن عبدالله القويز رئيسًا، والمهندس علي بن صالح القرعاوي نائبًا للرئيس وعضوًا ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، والدكتور مريع بن سعد هبّاش عضوًا ممثلًا عن هيئة السوق المالية، والدكتور بدر بن هزّاع العتيبي عضوًا ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، وكل من: طارق بن عبدالرحمن السدحان، وطارق بن زياد السديري، والدكتور محمد بن فرج الزهراني، ومي بنت محمد الهوشان، وعثمان بن يوسف القصبي، والرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أعضاء بالمجلس.