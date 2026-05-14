الإقتصاد

تراجع الذهب

صحيفة البلاد 28 / ذو القعدة / 1447 هـ      14 مايو 2026

انخفضت أسعار الذهب- الأربعاء – مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب؛ حيث تراجع في المعاملات الفورية إلى 4694.59 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو إلى 4702.40 دولار.
في السياق، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى ​86.61 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين إلى 2123.80 دولار، والبلاديوم إلى 1489.18 دولار.

