بشراكة إستراتيجية مع “البلديات والإسكان”.. معرض “إينا 26” يختتم أعماله بتوقيع 203 اتفاقيات

اختتم المعرض الدولي للقطاع غير الربحي “إينا 26” والمنتدى المصاحب له أعماله اليوم في العاصمة الرياض، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة البلديات والإسكان، إذ شهد المعرض توقيع 203 اتفاقيات وشراكات تنموية تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 مليون ريال.
ويأتي تنظيم المعرض في إطار دعم وتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الثالث وتوسيع أثره التنموي.
وشهدت أعمال المعرض حراكًا تنمويًا واسعًا انعكس في حجم الاتفاقيات الموقعة، التي شملت عددًا من المبادرات والشراكات بين مختلف الجهات المشاركة، بما يعزز فرص التكامل بين القطاعات ويسهم في استدامة المبادرات التنموية.
وسجلت وزارة البلديات والإسكان حضورًا فاعلًا خلال أعمال المعرض، إذ استقبل جناحها وفودًا تمثل أكثر من 11 جهة دولية وأجنبية، واطلعوا على أبرز المبادرات والمشروعات التي تقدمها الوزارة في مجالات تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني وتطوير الشراكات التنموية.
وعلى صعيد الشراكات، وقّعت الوزارة 6 اتفاقيات إستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ورعت توقيع 13 اتفاقية إضافية بين جهات مشاركة مختلفة، في إطار تعزيز التكامل ودعم المبادرات التنموية المشتركة.
وبالتزامن مع المعرض، نظّمت وكالة الوزارة للإسكان التنموي ممثلة في الإدارة العامة لتنمية القطاع غير الربحي “ملتقى القطاع غير الربحي للبلديات والإسكان”، الذي شهد مشاركة نخبة من المختصين والخبراء، وتضمن جلسات حوارية وورش عمل ناقشت تطوير القطاع غير الربحي، ورفع كفاءة الشراكات، وتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تحقيق أثر تنموي مستدام.
وشهد “إينا 26” حضور نحو 9 آلاف زائر، ومشاركة 100 جهة عارضة من مختلف التخصصات التنموية، إضافة إلى عقد أكثر من 85 لقاءً ثنائيًا بين المشاركين والمانحين والمستثمرين الاجتماعيين، بما أسهم في تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة.
واستضاف المنتدى المصاحب 45 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين، الذين استعرضوا عددًا من التجارب الوطنية في مجالات الحوكمة والتمكين المؤسسي والكفاءة التشغيلية، إلى جانب نماذج نوعية في مجالات الرعاية والتعليم والتأهيل وتمكين الفئات المستفيدة.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان في ختام مشاركتها أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، ودعم المبادرات التنموية المستدامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية والاجتماعية، ورفع جودة الحياة في المدن السعودية.
