 انطلاق بطولة المملكة لألعاب القوى لأفضل المستويات للشباب بالتزامن مع الجائزة الكبرى

صحيفة البلاد      28 / ذو القعدة / 1447 هـ      14 مايو 2026

محمد الجليحي (الرياض)
تنطلق اليوم الخميس منافسات بطولة المملكة لألعاب القوى لأفضل المستويات لفئتي الشباب والناشئين، والتي تستمر حتى 16 مايو الجاري، بالتزامن مع إقامة بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، وسط مشاركة واسعة من أبرز المواهب السعودية الصاعدة في مسابقات المضمار والميدان.

وتُعد بطولة “أفضل المستويات” ختام الموسم الرياضي الداخلي لألعاب القوى، حيث تعتمد فكرتها على مشاركة اللاعبين وفق أفضل أرقامهم ومستوياتهم الرقمية المسجلة خلال الموسم، بما يسهم في رفع مستوى التنافس الفني بين الرياضيين، وصقل المواهب الوطنية الواعدة في مختلف المسابقات.

ويخصص الاتحاد السعودي لألعاب القوى البطولة لفئات تحت 20 سنة وتحت 18 سنة، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الاستثمار في الفئات السنية الصغيرة، ومنحهم فرص الاحتكاك المباشر مع نخبة اللاعبين الدوليين المشاركين في بطولة الجائزة الكبرى، بما يعزز جاهزيتهم وخبراتهم للمنافسات القارية والدولية المقبلة.

ويأتي تنظيم البطولة في توقيت مهم للمنتخب السعودي تحت 20 سنة، الذي يستعد لخوض بطولة آسيا للشباب نهاية شهر مايو الجاري في Hong Kong، وسط تطلعات بتحقيق ميداليات قارية وبلوغ المزيد من الأرقام التأهيلية إلى بطولة العالم للشباب المقررة في Eugene خلال أغسطس المقبل.

وكان خمسة لاعبين سعوديين قد ضمنوا بالفعل التأهل إلى بطولة العالم للشباب، فيما يأمل الاتحاد السعودي لألعاب القوى في ارتفاع عدد المتأهلين خلال الفترة المقبلة، تأكيدًا للتطور المتواصل الذي تشهده ألعاب القوى السعودية على مستوى الفئات السنية.

 

 

 

 

 

