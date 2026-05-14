انخفاض مخزونات النفط العالمية

وكالات (باريس)

أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن الدول تستنزف مخزوناتها النفطية واحتياطياتها الإستراتيجية بوتيرة قياسية؛ نتيجة للاضطرابات في الإمدادات الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري، أن المخزونات العالمية انخفضت بمقدار 117 مليون برميل إضافية في أبريل، بعد انخفاض قدره 129 مليون برميل في مارس، متوقعة انخفاض الطلب العالمي بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 3.5 مليون برميل يوميًا.