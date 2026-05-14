النصر يبدأ تحركاته لضم بيدرو غونسالفيس

يواصل نادي النصر تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دخل مرحلة متقدمة من المفاوضات مع البرتغالي بيدرو غونسالفيس، نجم سبورتينغ لشبونة، في إطار مساعي النادي لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية قوية استعدادًا للموسم الجديد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة “العالمي” لتعزيز قدراته الفنية والمنافسة بقوة على جميع البطولات خلال المرحلة المقبلة.
اتفاق مبدئي يقرب الصفقة من الحسم
وبحسب تقارير، فإن إدارة النصر باتت على مقربة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب البرتغالي، بعدما شهدت المفاوضات تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت التقارير إلى أن غونسالفيس، البالغ من العمر 27 عامًا، أبدى موافقة مبدئية على الانتقال إلى صفوف النادي السعودي، بينما تستمر المفاوضات لحسم بعض البنود التعاقدية النهائية قبل الوصول إلى الصيغة الرسمية للاتفاق.
رونالدو وجيسوس يقودان مشروع النصر الجديد
يواصل النصر العمل على بناء مشروع تنافسي قوي بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وتحت إشراف المدير الفني البرتغالي جيسوس، في ظل سعي النادي لاستقطاب أسماء بارزة قادرة على إحداث الفارق داخل المستطيل الأخضر.
وفي هذا السياق، تستعد إدارة النادي لتقديم عرض رسمي تصل قيمته إلى 30 مليون يورو؛ من أجل إقناع سبورتينغ لشبونة بالتخلي عن نجمه، خاصة أن القيمة السوقية الحالية للاعب تقترب من 28 مليون يورو.
مطالب سبورتينغ قد تؤجل الإعلان الرسمي
ورغم الأجواء الإيجابية المحيطة بالمفاوضات، فإن إدارة سبورتينغ لشبونة قد ترفع سقف مطالبها المالية للحصول على مبلغ أكبر من العرض المتوقع، وهو ما قد يشكل عقبة مؤقتة أمام إغلاق الصفقة.
ومع ذلك، يبقى التفاؤل حاضرًا داخل أروقة النصر، في انتظار وصول العرض الرسمي واتضاح الموقف النهائي للنادي البرتغالي.
أرقام لافتة تعزز اهتمام النصر
قدم بيدرو غونسالفيس مستويات مميزة مع سبورتينغ لشبونة خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 39 مباراة بمختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 15 هدفًا إلى جانب صناعة 8 أهداف أخرى.
وتعكس هذه الأرقام القدرات الهجومية الكبيرة للاعب، الأمر الذي يجعله خيارًا مناسبًا لتدعيم خط هجوم النصر وإضافة حلول هجومية جديدة إلى جانب رونالدو.
وانضم غونسالفيس إلى سبورتينغ لشبونة في أغسطس 2020 قادمًا من فاماليكاو، ونجح منذ ذلك الحين في فرض نفسه كأحد أبرز العناصر المؤثرة داخل الفريق البرتغالي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م