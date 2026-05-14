المملكة واليونان توقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرات

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، توقيع اتفاقية مع الجمهورية الهيلينية للإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، بهدف تسهيل التواصل والتنسيق بين البلدين.

ولفت إلى أنه التقى بوزير خارجية الجمهورية الهيلينية جيورجوس جيرابيتريسيس، لبحث العلاقات الثنائية وعقد اجتماع اللجنة السياسية المنبثق عن مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهيليني.

وأشار إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية اليوناني مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما أكدا ضرورة خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية بما يسهم في أمن المنطقة، مشددين على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية في مضيق هرمز.

وأكد، خلال كلمته التي ألقاها على هامش الزيارة الرسمية التي أجراها اليوم لمدينة أثينا عاصمة الجمهورية الهيلينية، أن مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الهيليني تعد منصة هامة لدفع التعاون وإطلاق مبادرات تخدم أهدافنا المشتركة.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات مع الجمهورية الهيلينية، مضيفًا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تاريخية وقائمة على الاحترام والتعاون وقد شهدت تطورًا يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة بينهما في المجالات كافة.