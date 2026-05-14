المملكة ترحب باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن

البلاد (الرياض)
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي وُقّع اليوم في العاصمة الأردنية عمّان؛ لتبادل المحتجزين في اليمن والذي يُعد تطورًا إيجابيًا يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن المحتجزين وأسرهم، ويُعزز الثقة وفرص الأمن والاستقرار.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق، والجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة المفاوضات على مدى الأشهر الماضية، كما تشيد المملكة بالجهود التي بذلها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وأضافت: “المملكة تجدد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق”.