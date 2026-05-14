القادسية يفوز على الحزم بثنائية

البلاد (جدة)
تمكن فريق القادسية من حسم مباراته أمام الحزم بنتيجة 2-0، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من دوري روشن السعودي.
أنهى القادسية الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله جوليان كينونيس مع الدقيقة 13، ليواصل مطاردة مهاجم الأهلي، الإنجليزي إيفان توني، على صدارة ترتيب الهدافين في روشن.
وعزز علي هزازي من تقدم القادسية في الشوط الثاني وبالتحديد مع حلول الدقيقة 85 من عمر المواجهة.
وحافظ القادسية على ترتيبه الرابع في جدول روشن بعد الفوز على الحزم ورفع رصيده إلى 74 نقطة. في المقابل تجمد رصيد الحزم عند 39 نقطة، واستمر في احتلال المركز التاسع بجدول ترتيب روشن.
كينيونيس يسجل الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 14#القادسية 1 × 0 #الحزمpic.twitter.com/SbHi0gxQuk#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_القادسية | #نادي_الحزم | #القادسية_الحزم@SPL| @mosgovsa | @Alqadsiah | @alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 14, 2026
علي هزازي يضيف الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 86#القادسية 2 × 0 #الحزمpic.twitter.com/PLaUTMjw7P#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_القادسية | #نادي_الحزم | #القادسية_الحزم@SPL| @mosgovsa | @Alqadsiah | @alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 14, 2026