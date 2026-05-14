الرئيسية
/
/
/
/
/
القادسية يفوز على الحزم بثنائية
الرياضة

القادسية يفوز على الحزم بثنائية

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو القعدة / 1447 هـ      14 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تمكن فريق القادسية من حسم مباراته أمام الحزم بنتيجة 2-0، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من دوري روشن السعودي.

أنهى القادسية الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله جوليان كينونيس مع الدقيقة 13، ليواصل مطاردة مهاجم الأهلي، الإنجليزي إيفان توني، على صدارة ترتيب الهدافين في روشن.

وعزز علي هزازي من تقدم القادسية في الشوط الثاني وبالتحديد مع حلول الدقيقة 85 من عمر المواجهة.

وحافظ القادسية على ترتيبه الرابع في جدول روشن بعد الفوز على الحزم ورفع رصيده إلى 74 نقطة. في المقابل تجمد رصيد الحزم عند 39 نقطة، واستمر في احتلال المركز التاسع بجدول ترتيب روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *