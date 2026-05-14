القادسية يفوز على الحزم بثنائية

تمكن فريق القادسية من حسم مباراته أمام الحزم بنتيجة 2-0، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من دوري روشن السعودي. أنهى القادسية الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله جوليان كينونيس مع الدقيقة 13، ليواصل مطاردة مهاجم الأهلي، الإنجليزي إيفان توني، على صدارة ترتيب الهدافين في روشن. وعزز علي هزازي من تقدم القادسية في الشوط الثاني وبالتحديد مع حلول الدقيقة 85 من عمر المواجهة. وحافظ القادسية على ترتيبه الرابع في جدول روشن بعد الفوز على الحزم ورفع رصيده إلى 74 نقطة. في المقابل تجمد رصيد الحزم عند 39 نقطة، واستمر في احتلال المركز التاسع بجدول ترتيب روشن.