الفتح يتغلب على النجمة بثنائية

البلاد (جدة)
تغلب فريق الفتح على ضيفه النجمة بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من عمر دوري روشن السعودي.
انتهى الشوط الاول من عمر المباراة بتقدم الفتح مع الدقيقة 20 بواسطة ماتياس فارغاس. وفي الشوط الثالني ومع الدقيقة 55 عزز فهد الزبيدي من تقدم الفتح بالهدف الثاني.
ولعب النجمة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 من اللقاء بعد طرد لاعبه غونسالو رودريغيز بالبطاقة الحمراء.
الفوز رفع رصيد الفتح إلى 36 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن.
والخسارة جمدت من رصيد النجمة الذي هبط بالفعل إلى “يلو” إلى 13 نقطة واستمر متذيلاً جدول الترتيب.
فارجاس يسجل الهدف الأول للفتح في الدقيقة 21#الفتح 1 × 0 #النجمة
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 14, 2026
فهد الزبيدي يسجل الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 55#الفتح 2 × 0 #النجمة
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 14, 2026