الفتح يتغلب على النجمة بثنائية

صحيفة البلاد      28 / ذو القعدة / 1447 هـ      14 مايو 2026

البلاد (جدة)

تغلب فريق الفتح على ضيفه النجمة بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من عمر دوري روشن السعودي.

انتهى الشوط الاول من عمر المباراة بتقدم الفتح مع الدقيقة 20 بواسطة ماتياس فارغاس. وفي الشوط الثالني ومع الدقيقة 55 عزز فهد الزبيدي من تقدم الفتح بالهدف الثاني.

ولعب النجمة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 من اللقاء بعد طرد لاعبه غونسالو رودريغيز بالبطاقة الحمراء.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 36 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن.

والخسارة جمدت من رصيد النجمة الذي هبط بالفعل إلى “يلو” إلى 13 نقطة واستمر متذيلاً جدول الترتيب.

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

