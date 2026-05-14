التحالف: إطلاق سراح 1750 أسيرًا ومحتجزًا بينهم 7 سعوديين
المحليات

صحيفة البلاد      28 / ذو القعدة / 1447 هـ      14 مايو 2026

البلاد (الرياض)

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة القوات المشتركة للتحالف اللواء الركن تركي المالكي عن توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرًا ومحتجزًا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف، ويشمل  27 أسيرًا ومحتجزًا من قوات التحالف ومن بينهم 7 سعوديين.

وبيَّن أن توقيع الاتفاق تم مساء اليوم بالعاصمة الأردنية “عمان”، وبحضور لجنة التفاوض بالقوات المشتركة وبمشاركة الأطراف اليمنية وبرعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ.

وأكد المالكي أن ملف الأسرى والمحتجزين ملف إنساني يحظى باهتمام مباشر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وحتى عودة كافة الأسرى والمحتجزين.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

