الاتحاد يعبر الاتفاق بثلاثية ويقترب من الآسيوية
صحيفة البلاد    28 / ذو القعدة / 1447 هـ      14 مايو 2026

البلاد (جدة

حقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على مضيفه الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، في لقاء الجولة رقم 33 من عمر دوري روشن السعودي، اليوم الخميس.

تقدم حسام عوار مبكرًا لمصلحة الاتحاد بعد مرور دقيقتين وعزز موسى ديابي بالهدف الثاني في الدقيقة 18.

وقلص خالد الغنام الفارق بهدف لصالح الاتفاق مع الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني عاد الفرنسي ديابي لتسجسل ثالث أهداف الاتحاد وهدفه الثاني في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وقفز الاتحاد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي وقاترب من حجز مقعدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

وفي المقابل تجمد رصيد الاتفاق عند 49 نقطة في المركز السابع عقب الخسارة أمام الاتحاد.

 

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

