الاتحاد يسعى لضم نجم باير ليفركوزن

البلاد (جدة)

أكدت تقارير أن نادي الاتحاد يستعد للتحرك بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل التعاقد مع النجم الكاميروني كريستيان كوفاني، لاعب باير ليفركوزن، في صفقة قد تُصنَّف ضمن الأضخم في الميركاتو. وبحسب موقع Actu Cameroun، فإن إدارة الاتحاد تدرس تقديم عرض مالي يقترب من 50 مليون يورو، في محاولة لإقناع النادي الألماني بالتخلي عن أحد أبرز عناصره الهجومية. أداء لافت كوفاني قدّم موسمًا لافتًا مع ليفركوزن خلال موسم 2025-2026، حيث أثبت نفسه كإحدى الركائز الأساسية في الفريق، بفضل مستوياته المستقرة، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، إلى جانب مساهماته الهجومية المؤثرة. هذا التألق لم يمر مرور الكرام، إذ بات اللاعب محل اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، قبل أن تنضم إليها مؤخرًا أندية من منطقة الخليج، في ظل تصاعد قوة الدوري السعودي على مستوى الاستقطابات. الاتحاد يواصل مشروع “النجوم الكبار” يدخل الاتحاد هذه الصفقة المحتملة ضمن مشروعه الطموح لتعزيز صفوفه بأسماء عالمية قادرة على رفع مستوى الفريق، ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية. ويبدو أن الإدارة الاتحادية مستعدة لاتخاذ خطوات مالية جريئة، في إطار استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة النادي كأحد أبرز القوى في آسيا. موقف ليفركوزن في المقابل، لا يبدو أن مهمة الاتحاد ستكون سهلة، في ظل تمسك باير ليفركوزن بخدمات لاعبه الشاب، الذي يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإفريقية والأوروبية. ومن المتوقع أن يضع النادي الألماني شروطًا مالية مرتفعة جدًا، قد تُعقّد أي مفاوضات محتملة خلال الصيف المقبل.