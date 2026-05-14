الأولمبياد الخاص السعودي يختتم دوري المدارس الموحدة

اختتم الأولمبياد الخاص السعودي أمس النسخة الأولى من دوري المدارس الموحدة لكرة القدم، وذلك على ملاعب مدرسة المشرق بمدينة جدة، بمشاركة سبع مدارس ضمن برنامج مدارس الأبطال الموحدة.

وشهدت النسخة الأولى من الدوري تنافسًا رياضيًا امتد على مدى سبع جولات، في تجربة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتهدف إلى تعزيز مفاهيم الرياضة الموحدة والدمج داخل البيئة المدرسية، من خلال مشاركة اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية مع أقرانهم الشركاء داخل الفريق الواحد.

وتُوجت مدرسة قرطبة بلقب بطل النسخة الأولى من دوري المدارس الموحدة بعد تصدرها جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما جاءت مدرسة المشرق في المركز الثاني بـ13 نقطة، وحلت مدرسة المكتشف ثالثًا بـ13 نقطة، تلتها مدرسة الفيصلية بتسع نقاط، ثم الفال بست نقاط، وجيل الجزيرة بثلاث نقاط، فيما جاءت مدرسة الضياء في المركز السابع.

كما شهد ختام الدوري تنفيذ فحوصات طبية ضمن برنامج اللاعبين الأصحاء، شملت تخصص صحة الفم والأسنان بإشراف الدكتور همام باهمام والدكتورة رنا الهندي، إلى جانب فحوصات العلاج الطبيعي بإشراف الأخصائية هالة وزقر، وذلك في إطار حرص الأولمبياد الخاص السعودي على تعزيز الجانب الصحي والوقائي للاعبين. من جانبه أكد مدير إدارة التواصل والشراكات طلال الحميدان أن دوري المدارس الموحدة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الرياضة الموحدة داخل المجتمع المدرسي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تسهم في بناء بيئة أكثر شمولًا وتفاعلًا بين الطلاب داخل المدارس.

وأفاد أن الدوري لم يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل أسهم في بناء شراكات وتعاون مستمر مع المدارس والجهات التعليمية، إلى جانب تعزيز قيم المشاركة والعمل الجماعي والقيادة بين الطلاب، مؤكدًا أن المدارس أدت دورًا محوريًا في إنجاح النسخة الأولى من الدوري من خلال تفاعلها واحتضانها للمباريات والأنشطة المصاحبة.

ويأتي الدوري امتدادًا لبرنامج مدارس الأبطال الموحدة التابع للأولمبياد الخاص الدولي، والذي يهدف إلى خلق بيئة مدرسية أكثر شمولًا عبر الرياضة، وتعزيز قيم التعاون والقيادة والمشاركة بين الطلاب.