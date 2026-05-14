الرئيسية
/
/
/
/
/
“الأرصاد”: أمطار رعدية على مرتفعات 4 مناطق
المحليات

“الأرصاد”: أمطار رعدية على مرتفعات 4 مناطق

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو القعدة / 1447 هـ      14 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية اليوم (الخميس) على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

ولفت المركز إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من الجوف والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *