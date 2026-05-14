“الأرصاد”: أمطار رعدية على مرتفعات 4 مناطق

البلاد (جدة) توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية اليوم (الخميس) على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. ولفت المركز إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من الجوف والحدود الشمالية. وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.