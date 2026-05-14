ارتفاع النفط والذهب قبل لقاء شي وترامب في بكين

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بشكل طفيف اليوم (الخميس)، مع ترقب المستثمرين لاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من اليوم، فيما يركز المتعاملون على أزمة حرب إيران.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، 13 سنتا أو 0.12 %إلى 105.76 دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.12 %إلى 101.14 دولار.
وانخفضت العقود الآجلة للخامين أمس الأربعاء مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين للبرميل وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد على دولار.
وصل ترامب إلى بكين مساء أمس وسيعقد سلسلة من الاجتماعات مع شي بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية والحفاظ على هدنة تجارية هشة والتعامل مع قضايا شائكة مثل الحرب مع إيران ومبيعات الأسلحة لتايوان.
ورغم أن ترامب نفى حاجته إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، فمن المتوقع أن يطلب من شي المساعدة على حل هذا الصراع المكلف الذي لا يحظى بتأييد كبير. لكن المحللين استبعدوا حصوله على الدعم الذي يريده، في الوقت نفسه، عززت إيران على ما يبدو سيطرتها على مضيق هرمز إذ أبرمت اتفاقات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة.
وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني على الرغم من ضغوط العقوبات التي تفرضها إدارة ترامب، وتوجه أكثر من 80 % من صادرات النفط الإيراني إلى الصين في عام 2025، إذ تستفيد مصافي التكرير الصينية المستقلة من النفط الخاضع للعقوبات الأمريكية بأسعار مخفضة.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم (الخميس)، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، 0.3 % إلى 4699.87 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4706.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 87.64 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.7 % إلى 2151.38 دولار وزاد سعر البلاديوم 0.4 % إلى 1506.19 دولار.
وسجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها في أربع سنوات في أبريل نيسان مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على تسارع التضخم وسط صراع الشرق الأوسط.
وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، فيما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي الأمريكي تضخما متزايدا قد يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة كما يطلب ترامب.
