أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جمعية إيثار.. ويُدشّن مبادرة “مسيرة إيثار”

البلاد (الدمام)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة أمس، الحفل السنوي للجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء “إيثار”، ودشّن سموه مبادرة “مسيرة إيثار” بنسختها الأولى تحت شعار “نهدي حياة”، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء وترسيخ قيم العطاء.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن التبرع بالأعضاء يُعد من أسمى صور العطاء الإنساني، لما يحمله من أثر عظيم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المرضى، مشيراً سموه إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بالأعضاء وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، مثمنًا جهود الجهات والجمعيات المتخصصة في نشر هذه الثقافة الإنسانية وترسيخ مفهوم العطاء المستدام، بما يسهم في دعم المرضى المحتاجين ومنحهم الأمل بإذن الله في تجاوز معاناتهم.
وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار المهندس عبدالله البريكان كلمةً أكد خلالها، أن هذه المنجزات جاءت بفضل الله ثم بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية، وشركاء الجمعية وداعميها، مستعرضاً أبرز منجزات الجمعية خلال عام 2025، والتي شملت الإسهام في إجراء (15) عملية زراعة كلى، و(13) عملية زراعة كبد، و(3) عمليات زراعة نخاع عظم، إضافة إلى تقديم أكثر من (9,600) جلسة غسيل كلوي، والمساهمة في جمع أكثر من (5,200) وحدة دم، ضمن جهودها في دعم مرضى القصور العضوي وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء، مؤكدًا استمرار العمل لتحقيق أثرٍ إنساني مستدام في خدمة مرضى القصور العضوي.
وشارك في تدشين مبادرة “مسيرة إيثار” الطفل إلياس عادل من الجنسية الجزائرية، وهو أحد المستفيدين من خدمات الجمعية، وكان يعاني من فشل كلوي، حيث أسهمت الجمعية في دعمه حتى أُجريت له عملية زراعة كلى تبرعت بها والدته، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، في صورةٍ جسدت الأثر الإنساني للتبرع بالأعضاء وما يمنحه من أملٍ وفرصة جديدة للحياة بإذن الله.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية شركاء النجاح والداعمين وأعضاء مجلس الإدارة السابقين.