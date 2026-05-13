وزير النقل: تسخير الطاقات التشغيلية لاستقبال 1.5 مليون حاج

البلاد (الرياض)

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، اليوم (الأربعاء)، إنه جرى تسخير الطاقات التشغيلية في مطارات المملكة لاستقبال أكثر من مليون ونصف المليون حاج خلال موسم الحج. وأوضح الجاسر، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي استضاف 5 وزراء للحديث عن استعدادات موسم الحج، أن هذا العام يشهد ولأول مرة شمول مبادرة “مسافر بلا حقيبة” لجميع الحجاج الدوليين، إلى جانب نقل عبواتهم الخاصة بماء زمزم، مبينًا أنه جرى تنفيذ خطط صيانة لأكثر من 6 آلاف كيلومتر لشبكات طرق المشاعر المقدسة. وأشار إلى التوسع في تقنية تبريد الطرق، واستحداث مشاريع طرق جديدة، إلى جانب تشغيل أكثر من 33 ألف حافلة و5 آلاف سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن، مبينًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل خلال موسم الحج عبر أكثر من 46 ألف كادر، مدعومة بـ110 خطط تشغيلية وخطط طوارئ لخدمة الحجاج. وأضاف أن شبكة طرق المملكة المؤدية للمشاعر المقدسة خضعت لأعمال تقييم وصيانة شملت أكثر من 600 كيلومتر، إضافة إلى صيانة الجسور، فيما يشهد الموسم تشغيل 3 آلاف حافلة لنقل الحجاج بين مساكنهم والمسجد الحرام، وتشغيل قرابة 5 آلاف حافلة للنقل الترددي. وأبان أن منظومة الطيران سخّرت طاقاتها التشغيلية في مطارات المملكة لضمان تجربة سفر مريحة لضيوف الرحمن، من خلال تهيئتها بأحدث التقنيات والكوادر المؤهلة لاستقبال أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، وتوفير أكثر من 3 ملايين مقعد عبر 6 مطارات تربط المملكة بأكثر من 300 مطار حول العالم من خلال 104 نواقل جوية. ولفت إلى أن قطار المشاعر صمم خصيصًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام وبما يتماشى مع مراحل أداء المناسك حيث يعمل لمدة سبعة أيام فقط في السنة من خلال أكثر من 2000 رحلة مرورًا بتسع محطات في منى ومزدلفة وعرفات وبطاقة تشغيلية تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة الواحدة بما يضمن انسيابية التشغيل وسلامة وراحة ضيوف الرحمن.