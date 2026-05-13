وزير الصحة: المملكة نموذجًا عالميًا في “طب الحشود” ورعاية الحجاج

البلاد (الرياض)

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن المملكة أصبحت نموذجًا عالميًا في الاهتمام بالحجاج وتقديم الرعاية الصحية لهم، مشيرًا إلى أن موسم الحج تحول إلى “تجربة فريدة ومتميزة لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم”. وأوضح الجلاجل خلال المؤتمر الصحفى الحكومى ، أن المملكة تواجه خلال الحج أكبر تجمع بشري على مستوى العالم، ما يتطلب استعدادات خاصة وفق منهجية استباقية ترافق الحاج منذ قدومه وحتى عودته إلى بلاده، مؤكدًا أن المنظومة الصحية تعمل على مدار العام لضمان موسم حج آمن وصحي. وأشار إلى توفير أكثر من 20 ألف سرير في مكة المكرمة والمدينة المنورة، من بينها 3 آلاف سرير داخل المشاعر المقدسة، إلى جانب التوسع في مراكز الرعاية العاجلة لتصل إلى 25 مركزًا بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف مقارنة بالمواسم السابقة. وأضاف وزير الصحة أن المنظومة الصحية عززت أسطول الإسعاف بأكثر من 900 سيارة إسعاف و11 طائرة إخلاء جوي، فيما يتشرف أكثر من 25 ألف كادر صحي بتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن خلال الموسم. وبيّن الجلاجل أن المملكة تُعد اليوم رائدة عالميًا في مجال “طب الحشود”، لافتًا إلى اعتماد مركز طب الحشود في المملكة من قبل منظمة الصحة العالمية كمركز عالمي متخصص، تستفيد من خبراته ومنظوماته الصحية العديد من الجهات الدولية. وأكد استمرار تقديم حزمة متقدمة ومتنوعة من الخدمات الصحية للحجاج، تشمل الرعاية الافتراضية واستخدام الطائرات في نقل العينات الطبية والاحتياجات الصحية، إلى جانب مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الطوارئ بمشعر منى. وشملت الاستعدادات الصحية تجهيز 3 مستشفيات ميدانية بالتعاون مع جهات أمنية وعسكرية، بسعة تتجاوز 1200 سرير، إضافة إلى إنشاء مستشفى طوارئ جديد في مشعر منى بسعة تزيد على 200 سرير، وتفعيل 71 نقطة طبية في المشاعر المقدسة. وفي جانب التقنية والطب الاتصالي، أوضح وزير الصحة أنه تم ربط الحجاج من ذوي الحالات الحرجة بأجهزة استشعار ذكية مرتبطة بمستشفى صحة الافتراضي، بما يسهم في سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الرعاية الصحية. وأكد الجلاجل أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية المعلنة لموسم حج 2026، مشددًا على أن الوقاية تمثل الركيزة الأساسية لسلامة الحجاج، قائلًا: “الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية”. وأضاف أن الوزارة درست جميع المخاطر المحتملة، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس والإجهاد، مع التركيز على التوعية بالإرشادات والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الحجاج. وأشار إلى أن الوزارة تتابع باستمرار المستجدات الصحية والأوبئة عالميًا، وتصدر التوجيهات الخاصة باللقاحات الضرورية، مع متابعة المنافذ وتقديم بعض اللقاحات للحجاج القادمين من دول تحتاج إلى استكمال الاشتراطات الصحية.