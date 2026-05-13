وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي البريطاني

واس (لندن)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة البريطانية لندن، مستشار الأمن الوطني في المملكة المتحدة جوناثان باول.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية ضمان حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز، وضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
