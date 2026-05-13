وزير الخارجية يبحث مع نظرائه بثلاث دول تطورات المنطقة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في لندن أمس، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء ضرورة تضافر الجهود لدفع المنطقة نحو تحقيق الاستقرار والسلام، مشدّدين على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ورفض استخدامه أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي بما من شأنه أن يخل بالنظام والقوانين الدولية، ويؤثر سلبًا في حركة التجارة العالمية.

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. وأجرى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين في حفظ الأمن والاستقرار، والتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين.