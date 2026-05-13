وزير الإعلام: السعودية تتصدر عالمياً في الجاهزية الرقمية

– استضافة 2500 حاج من العلماء وذوي أسر الشهداء
– 2.3 مليون سرير طاقة ضيافة في مكة والمدينة
– 2400 كادر تقني و150 جهة إعلامية مشاركة بالحج
– 1.2 مليون مستفيد من «طريق مكة» بـ10 دول
البلاد (الرياض)
أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن السعودية حققت إنجازًا عالميًا بتصدرها مؤشر الجاهزية الرقمية، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات الإعلامية والتقنية والتنظيمية، لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.
وأوضح الدوسري أنه سيتم استضافة 2500 حاج من العلماء، وذوي أسر الشهداء من أكثر من 100 دولة، إلى جانب توزيع مليوني نسخة من المصحف الشريف هدية من خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى تجهيز أكثر من 20 ألف مسجد وجامع لاستقبال الحجاج، وبث أكثر من 120 مليون رسالة نصية توعوية وإرشادية.
وبيّن وزير الإعلام أن وزارة التجارة نفذت أكثر من 33 ألف جولة رقابية على الأسواق في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، للتأكد من توفر السلع وتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، في حين عززت وزارة السياحة الطاقة الاستيعابية عبر تراخيص النزل المؤقتة لتتجاوز مليوني سرير في مكة المكرمة وأكثر من 332 ألف سرير في المدينة المنورة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 19 ألف زيارة رقابية على قطاع الضيافة قبل الموسم وخلاله.
وأشار الدوسري إلى أن المملكة تُعد الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية، مع اكتمال تغطية المشاعر المقدسة بشبكة الجيل الخامس (5G) بنسبة 100%، كما يواكب الحج أكثر من 150 وسيلة إعلامية بمشاركة تتجاوز 3000 إعلامي، إضافة إلى عمل 2400 كادر تقني على مدار الساعة في المشاعر المقدسة.
ولفت إلى أن النسخة الثالثة من ملتقى إعلام الحج ستقام هذا العام في مكة المكرمة، في حين تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة “طريق مكة” للعام الثامن في 10 دول عبر 17 منفذًا، وقد استفاد منها منذ إطلاقها أكثر من 1.2 مليون حاج.
– أكثر من 150 وسيلة إعلامية
– أكثر من 3 آلاف إعلامي يواكبون حج هذا العام
– يشارك إعلاميا أكثر من 100 مسؤول يمثلون أكثر من 26 جهة حكومية
