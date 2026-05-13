منظومة الأمن الغذائي جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد (الرياض)

استقبل رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أمس، في مقر الهيئة، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.

واطلع على مركز الإنذار المبكر المطوّر بالهيئة، وآلية عمل المركز، ودوره في رصد وتحليل المؤشرات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي، من خلال الأنظمة الرقمية المتقدمة، بما يعزز جاهزية منظومة الأمن الغذائي في مواجهة المتغيرات المختلفة. وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة بين الجهتين في توظيف التقنيات الرقمية لدعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد من خلال تطوير الحلول التقنية، وتكامل البيانات، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للمتغيرات، وتحسين دقة التنبؤ واتخاذ القرار.