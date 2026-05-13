مساعدات إنسانية سعودية في اليمن ومالي

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 696 سلة غذائية على النازحين والمجتمع المستضيف في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها (348) أسرة بواقع (2.436) فردًا، ضمن المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في اليمن. كما وزع مركز الملك سلمان 20 قارب صيد مزودة بمحركاتها و50 حقيبة سلامة على الصيادين المتضررين من الأعاصير والظروف المُناخية التي شهدتها مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن. وكذلك زّع مركز الملك سلمان للإغاثة 100 سلة غذائية على المجتمع المستضيف والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم سيقو في جمهورية مالي، استفاد منها 600 فرد، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في مالي للعام 2026م. يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة؛ بسبب الأزمات الإنسانية التي تمر بها.