في الجولة الأخيرة من يلو.. حلم الفيصلي يتحدى طموح الدرعية والعلا

يصل دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2025-2026 محطته الأخيرة يوم الأربعاء، حيث تنطلق منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والتي ستحدد نتائجها هوية الفريق الثاني الصاعد إلى دوري روشن رفقة أبها بطل الموسم.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة والثلاثين لتقلب الموازين في صراع الصعود، حيث خطف الفيصلي مركز الوصافة المؤهل بشكل مباشر إلى دوري روشن، وهو المركز الذي فرّط فيه الدرعية بخسارة أمام الأنوار، بينما أبقى العلا على حظوظه في التأهل المباشر حتى الرمق الأخير من الموسم.

العربي ثالث الهابطين

أسدل الستار على صراع البقاء بعدما أصبح العربي ثالث الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية الذي سيرافق فيه كلًا من الباطن والجبيل اللذين تأكد هبوطهما في الجولات الماضية.

وتقام مساء اليوم الأربعاء 4 مواجهات غير مؤثرة في صراع الصعود أو ترتيب مراكز الملحق “بلاي أوف” حيث يختتم أبها بطل الموسم مبارياته بمواجهة مضيفه الرائد بحثًا عن فوز يصل به للنقطة رقم 80 إذ يملك في جعبته 77 نقطة، فيما يسعى الرائد لتحقيق فوز معنوي بعد تبخر آماله في اللحاق بمراكز البلاي أوف بعدما بقي في المركز السابع برصيد 49 نقطة.

ويستقبل الطائي صاحب المركز التاسع بـ 44 نقطة ضيفه جدة صاحب المركز الـ 13 برصيد 36 نقطة، فيما يلتقي العربي “الـ 17 برصيد 21 نقطة” مع الجندل “الـ 15 برصيد 29 نقطة”، فيما يستقبل العدالة “الـ 14 برصيد 30 نقطة” ضيفه الجبيل “الـ 18 برصيد 14 نقطة”.

وستكون جماهير دوري يلو على موعد مع يوم حاسم حيث تقام الخميس 5 مباريات ستحدد نتائجها هوية الصاعد الثاني إلى دوري روشن، وهوية صاحبي المركزين الثالث والرابع.

الفيصلي.. حلم الصعود

يملك الفيصلي مصيره بيده، إذ إن الفريق الذي اعتلى وصافة الترتيب في المحطة قبل الأخيرة، سيحتاج للفوز على ضيفه الباطن والذي سيخوض آخر مبارياته في دوري يلو بعد هبوطه رسميًا.

وينفرد الفيصلي بالمركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق نقطة عن الدرعية ثالث الترتيب بـ 69 نقطة، بينما يأتي العلا ثالثًا برصيد 68 نقطة.

الدرعية يتمسك بالأمل

بعد فترة طويلة من التواجد في الوصافة، فقد الدرعية المركز الذي يؤهل صاحبه مباشرة إلى دوري روشن بعد خسارة أمام الأنوار في الجولة الماضية، لكنه يتمسك بأمل استعادة مركز الوصافة في مباراته أمام ضيفه البكيرية التي لا بديل فيها عن الفوز في مقابل انتظار هدية من الباطن.

العلا.. “عين على الثالث”

يلتقي العلا مع الزلفي وهو يدرك صعوبة المهمة نحو التأهل المباشر إلى دوري روشن حيث سيكون في حاجة للفوز في مقابل خسارة الفيصلي وتعثر الدرعية، لكنه في الوقت ذاته يعرف أهمية المركز الثالث الذي سيمنح صاحبه فرصة خوض نصف نهائي ونهائي البلاي أوف على ملعبه، وهو ما سيجعله متأهبًا للفوز في انتظار تعثر الدرعية.

ويلتقي العروبة مع الأنوار وقد ضمن التأهل إلى الملحق من المركز الخامس الذي ينفرد به برصيد 62 نقطة، في المقابل يدخل الأنوار اللقاء منتشيًا بفوزه الكبير على الدرعية 4-2 ويسعى لختام مثالي لموسمه الذي جمع خلاله 41 نقطة يحل بها في المركز الـ 12.

ويحل الجبلين سادس الترتيب – آخر مراكز البلاي أوف – برصيد 56 نقطة ضيفًا على الوحدة صاحب المركز العاشر برصيد 43 نقطة.