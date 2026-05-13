غدًا.. مؤتمر صحفي في الرياض للكشف عن تفاصيل بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2026

يعقد الاتحاد السعودي لألعاب القوى مؤتمراً صحفياً عند الساعة العاشرة من مساء غدٍ الخميس، وذلك في فندق راديسون بلو – قرطبة، للكشف عن أبرز تفاصيل “بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2026″، الحدث الرياضي العالمي المرتقب، الذي يقام يومي 15 و16 مايو الجاري على ميدان ومضمار جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
ويشهد المؤتمر حضور عدد من الرياضيين والمدربين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، للحديث عن آخر التحضيرات والمنافسات المنتظرة في البطولة، إلى جانب استعراض برنامج المنافسات، وتسليط الضوء على الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية الخاصة بالحدث.
وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 40 دولة من مختلف قارات العالم، وسط توقعات بمنافسات قوية ومستويات فنية عالية، في ظل مشاركة نخبة من أبرز نجوم ألعاب القوى العالميين، من بينهم البريطانية ديزيريه هنري بطلة سباقات 100م و200م، والبريطاني توبي هاريس أحد أبرز المتخصصين في سباق 200م، والليتوانية دوفيل كيلتي نجمة الوثب الثلاثي، والجنوب أفريقي أدريان سوارت بطل سباق 400م.
وتتزامن البطولة مع إقامة “بطولة المملكة لألعاب القوى لأفضل المستويات للشباب”، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب السعودية الشابة، ومنحها فرصة الاحتكاك المباشر بأبطال العالم واكتساب الخبرات الدولية.
وسيتم نقل المنافسات مباشرة عبر قناة الاتحاد السعودي لألعاب القوى على منصة يوتيوب الرسمي، بما يتيح للجماهير داخل المملكة وخارجها متابعة الحدث، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت عن طرح التذاكر المجانية للجماهير عبر تطبيق Sanad Tickets على نظامي Apple وAndroid، داعية الجماهير وعشاق ألعاب القوى إلى المبادرة بحجز مقاعدهم والاستمتاع بأجواء البطولة العالمية.
