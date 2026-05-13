سحب منتجات شركة شوكولاتة بسبب السالمونيلا

وسّعت شركة “Spring & Mulberry” الأمريكية، سحب منتجاتها من ألواح الشوكولاتة ليشمل جميع النكهات الـ12 التي تنتجها، بعد تحقيقات كشفت أن دفعة واحدة من التمور المستخدمة في التصنيع تُعد المصدر المرجّح لتلوث محتمل ببكتيريا السالمونيلا.
وسحبت الشركة في يناير الماضي دفعة من شوكولاتة Mint Leaf، بعد أن أظهرت اختبارات روتينية أجرتها جهة تصنيع خارجية احتمال وجود السالمونيلا، قبل أن يتوسع الاستدعاء إلى كامل خط الإنتاج، بعد تتبع مصدر المشكلة إلى مكوّن التمور الذي تعتمد عليه الشركة كمُحلٍّ أساسي بدل السكر التقليدي.
كما استدعت الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء FDA المنتجات المتأثرة، بعد بيعها عبر الإنترنت ومتاجر مختارة في أنحاء الولايات المتحدة منذ أغسطس 2025، والتي يمكن التعرف عليها من خلال أرقام التشغيل المطبوعة على الغلاف الخارجي والداخلي.
وأكّدت الشركة أن جميع المنتجات التي شملها التوسع الأخير خضعت لاختبارات جاءت نتائجها سلبية للسالمونيلا، إلا أن السحب تم بدافع الحذر الشديد بسبب صعوبة اكتشاف البكتيريا أحيانًا واحتمال ظهورها بشكل متقطع.
