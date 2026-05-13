رياح وأمطار رعدية على معظم المناطق

البلاد (جدة) توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار اليوم (الأربعاء) على معظم مناطق المملكة. وأوضح أن مناطق الرياح تتضمن أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والشرقية، والرياض والمدينة المنورة وتبوك، كما تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية. ولفت إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.