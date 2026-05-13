رفع سعر سهم أرامكو

رفع بنك غولدمان ساكس السعر المستهدف لسهم أرامكو السعودية إلى 32 ريالا للسهم، مقابل 29 ريالا سابقًا، مع الإبقاء على توصيته بشراء السهم. تأتي هذه المراجعة بعدما رفع البنك مؤخرًا توقعاته لأسعار مزيج برنت.

وحققت أرامكو إيرادات إجمالية بلغت 433.10 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي 2026، مقارنةً بـ405.65 مليار لنفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو 6.76%.

وبلغ صافي الدخل بلغ 120.13 مليار ريال، وتوزيعات أرباح تجاوزت 82 مليارًا، تأكيدًا لالتزام الشركة بتقديم عوائد مستدامة ومتنامية لمساهميها ، ما يعكس مرونة استثنائية وجاهزية عالية في مواجهة التقلبات العالمية ، بالتوازي مع استمرار ضخ استثمارات رأسمالية لتوسيع الإنتاج وتعزيز محفظتها في قطاعي التكرير والبتروكيميائيات.